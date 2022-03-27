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Президент Франции прокомментировал оскорбительные слова Байдена в адрес Путина
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые допустил президент США Джо Байден. Об этом сообщает le Parisien.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые допустил президент США Джо Байден. Об этом сообщает le Parisien.

Макрон прокомментировал высказывания Байдена в адрес Владимира Путина, заявив, что «не стал бы использовать» подобных слов. Кроме того, президент Франции призвал воздержаться «от слов и действий, которые могут привести к эскалации» конфликта на Украине. По его словам, в ближайшие дни он вновь пообщается с Путиным.

Накануне Джо Байден назвал Владимира Путина мясником. Ранее президент США заявил, что считает Путина военным преступником.