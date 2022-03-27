Очередной раунд переговоров России и Украины пройдет очно

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет очно. Встреча назначена на 29-30 марта.

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет очно. Встреча назначена на 29-30 марта.

Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — написал Мединский в своем Telegram -канале.

Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что переговоры состоятся в Турции.