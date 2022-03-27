На трассе в Калужской области в ДТП погибли три человека

В аварии, которая произошла в воскресенье, 27 марта, на автодороге М3 в Калужской области, погибли три человека. На 2-м км трассы столкнулись ВАЗ 2110 и Great Wall Hover, пишут «Известия».