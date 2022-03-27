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Мурашко: в России спрос на некоторые лекарства вырос в десять раз
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спрос на некоторые лекарственные препараты в стране вырос в десять раз.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спрос на некоторые лекарственные препараты в стране вырос в десять раз.

«При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени», — заявил Мурашко в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он отметил, что для льготников есть запас лекарств почти на полгода.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Рязанской области сообщили, что в соцсетях появилось много ложных сообщений о нехватке лекарств и трудностях в их поставке.