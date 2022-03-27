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Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в районе Львова
Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным оружием крупной базы горючего во Львове. По данным ведомства, база обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины и под Киевом.

Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным оружием крупной базы горючего во Львове. По данным ведомства, база обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины и под Киевом. Об этом 27 марта заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

Конашенков также добавил, что вооруженные силы России уничтожили высокоточными крылатыми ракетами цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировали и модернизировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для ВВС Украины, средства РЭБ.

Видео ликвидации пожара опубликовала ГСЧС Украины.