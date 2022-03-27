Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в районе Львова

Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным оружием крупной базы горючего во Львове. По данным ведомства, база обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины и под Киевом.

Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным оружием крупной базы горючего во Львове. По данным ведомства, база обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины и под Киевом. Об этом 27 марта заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, сообщает ТАСС .

Конашенков также добавил, что вооруженные силы России уничтожили высокоточными крылатыми ракетами цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировали и модернизировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для ВВС Украины, средства РЭБ.

Видео ликвидации пожара опубликовала ГСЧС Украины.