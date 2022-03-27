Гендиректор «Ашана» объяснил решение остаться на российском рынке

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что магазины продолжат работу в России. Он подчеркнул, что компания работает для гражданского населения, сообщает ТАСС.

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что магазины продолжат работу в России. Он подчеркнул, что компания работает для гражданского населения, сообщает ТАСС .

Ив Клод в интервью газете Le Journal du Dimanche прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям покинуть российский рынок.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил Клод.

По его словам, в магазинах «Ашан» ежедневно выпекают свежий хлеб для украинцев и для россиян. В России бренд представлен уже 20 лет, заняты около 30 тыс. сотрудников, добавил гендиректор. Он выразил желание защитить покупательную способность жителей во времена высокой инфляции.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал французские компании свернуть свою деятельность в России из-за спецоперации на Украине.