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Боррель: Европа сможет отказаться от российского газа за два года
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что Запад стремится диверсифицировать источники газа и сможет отказаться от поставок из России в течение двух лет, сообщает ТАСС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что Запад стремится диверсифицировать источники газа и сможет отказаться от поставок из России в течение двух лет, сообщает ТАСС.

Жозеп Боррель заявил об этом в воскресенье, 27 марта, в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По словам Борреля, государства Европы стремятся диверсифицировать источники газа и снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его.

Также Боррель добавил, что Евросоюз «стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам».

Представитель Евросоюза отметил, что сейчас Европа столкнулась с беспрецедентной волной беженцев с Украины.