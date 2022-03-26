Военные из Южной Осетии выехали для участия в спецоперации на Украине

Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации. Об этом написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале.

Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации. Об этом написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале.

«Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская дает о себе знать. Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине», — говорится в сообщении Бибилова.