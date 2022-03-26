В Рязанской области в ночь на 27 марта похолодает до -5 градусов
В Рязанской области в ночь на воскресенье, 27 марта, температура воздуха ночью опустится до −5… −0 градусов. Днем ожидается −3…+2 градуса.
В Рязанской области в ночь на воскресенье, 27 марта, температура воздуха ночью опустится до −5… −0 градусов. Днем ожидается −3…+2 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, пройдут небольшие осадки.
Местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с, днем местами до 20 м/с.