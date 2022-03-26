Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
Вск, 27
-2°
Пнд, 28
-4°
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 16:40
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16:40
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
6 часов назад
2 436
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
2 505
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
13 475
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
2 195
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области осудят водителя, по вине которого погибла 20-летняя девушка
Прокуратура направила в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жителя Ухолово. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Прокуратура направила в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жителя Ухолово. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следствием установлено, что в ночь на 27 июля 2021 года водитель Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения на дороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород устроил ДТП. Он избрал небезопасную скорость, и машина опрокинулась. В салоне находились два пассажира. 20-летняя девушка от полученных травм скончалась, второй пассажир получил телесные повреждения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет в колонии общего режима с обязательным дополнительным наказанием, связанным с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.