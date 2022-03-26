В Рязанской области осудят водителя, по вине которого погибла 20-летняя девушка

Прокуратура направила в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жителя Ухолово. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Прокуратура направила в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жителя Ухолово. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следствием установлено, что в ночь на 27 июля 2021 года водитель Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения на дороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород устроил ДТП. Он избрал небезопасную скорость, и машина опрокинулась. В салоне находились два пассажира. 20-летняя девушка от полученных травм скончалась, второй пассажир получил телесные повреждения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет в колонии общего режима с обязательным дополнительным наказанием, связанным с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.