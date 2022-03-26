В Рязани задержали рецидивиста за кражу денег с банковских карт

Рязанские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже более 16 тысяч рублей с чужих банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже более 16 тысяч рублей с чужих банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции задержали 35-летнего рязанца, подозреваемого в хищении средств с утерянных банковских карт.

В полицию обратился 37-летний руководитель одной из организаций. Мужчина потерял карты, и после на его телефон стали приходить уведомления о списании денег при покупке товаров в магазинах. Прежде чем потерпевший обратился в банки с просьбой заблокировать карты, со счетов похитили более 16 тысяч рублей.

Личность совершавшего покупки установили. Им оказался 35-летний ранее судимый за кражу и грабеж житель Рязанской области. Мужчина признался в содеянном.

Рязанец не пытался вернуть найденные карты владельцу и не обратился в отделения банков и полицию. Возбудили уголовное дело о краже.