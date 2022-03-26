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В Рязани на Московском шоссе опрокинулась легковушка
В субботу, 26 марта, на Московском шоссе произошло серьезное ДТП. Легковушка возле «Барса» въехала в лестницу возле здания Пенсионного фонда и перевернулась.

В субботу, 26 марта, на Московском шоссе произошло серьезное ДТП. Легковушка возле «Барса» въехала в лестницу возле здания Пенсионного фонда и перевернулась.

Фото и видео с места происшествия опубликовали в сообществе ПУВР «Вконтакте».

Автор отметил, что ДТП произошло примерно в 4:30.

Стали известны подробности случившегося.