В перевернувшейся легковушке на Московском шоссе пострадали трое мужчин
Стали известны подробности ДТП возле ТЦ «Барс на Московском». О пострадавших сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Стали известны подробности ДТП возле ТЦ «Барс на Московском». О пострадавших сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 26 марта, примерно в 4:35, вблизи дома № 6 на Московском шоссе. За рулем «Лада Гранта» был 23-летний рязанец. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в лестницу.
По предварительным данным, водитель был пьян. Также он ранее был лишен прав.
В результате происшествия водитель и двое пассажиров 25 и 23 лет получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео с места аварии.