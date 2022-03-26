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В перевернувшейся легковушке на Московском шоссе пострадали трое мужчин
Стали известны подробности ДТП возле ТЦ «Барс на Московском». О пострадавших сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Стали известны подробности ДТП возле ТЦ «Барс на Московском». О пострадавших сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 26 марта, примерно в 4:35, вблизи дома № 6 на Московском шоссе. За рулем «Лада Гранта» был 23-летний рязанец. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в лестницу.

По предварительным данным, водитель был пьян. Также он ранее был лишен прав.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров 25 и 23 лет получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео с места аварии.