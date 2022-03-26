В Нагорном Карабахе ввели военное положение

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение. Об этом 26 марта заявил президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян, сообщает «Интерфакс».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение. Об этом 26 марта заявил президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян, сообщает « Интерфакс ».

Президент подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории республики военного положения.

В сообщении на сайте Минобороны России говорится, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований в районе населенного пункта Фурух. Таким образом, нарушено положение трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

Россия направила Азербайджану призыв отвести войска.

Командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе предпринимает меры, чтобы урегулировать обострившуюся ситуацию.