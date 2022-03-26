В Москве при столкновении с автобусом погиб водитель легковушки

На юго-востоке Москвы столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Водитель машины погиб, сообщает агентство «Москва» в субботу, 26 марта.

На юго-востоке Москвы столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Водитель машины погиб, сообщает агентство «Москва» в субботу, 26 марта.

Фото с места аварии опубликовали в соцсетях.

ДТП произошло на 2-м Грайвороновском проезде. Как уточнила пресс-служба прокуратуры Москвы, пострадавших среди пассажиров автобуса нет. Легковой автомобиль сначала наехал на бордюр, после вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Последний вылетел с проезжей части и въехал в дерево.

Пассажир автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП.