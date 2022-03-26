В Минобороны опровергли информацию о вызове граждан из запаса в военкоматы

Российское Минобороны заявило, что телефонные звонки гражданам из запаса с вызовом в военкоматы являются фейковыми, сообщает ТАСС.

В российском Минобороны заявили, что телефонные звонки гражданам из запаса с вызовом в военкоматы являются фейковыми, сообщает ТАСС .

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в последние дни многим гражданам поступали фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военный комиссариат.

Военное ведомство не проводит подобных вызовов, заявил Конашенков. Он пояснил, что фальшивые звонки поступают с территории Украины и являются провокацией украинских спецслужб.

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — подытожил Конашенков.