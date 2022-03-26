Рязанские пенсионеры рассказали, как выживают на минимальную пенсию

Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату, 16 183 рубля. Однако есть пенсионеры, получающие в полтора раза меньше. Рязанки рассказали о том, как они выживают на минимальную пенсию.

В конце февраля и начале марта в Рязани, как и по всей стране, резко повысились цены на товары. С 26 февраля по 4 марта среднее подорожание по всей России во всех отраслях составило 2,2%, с 5 по 11 марта — 2,1%. Почти на 20% выросли цены на медикаменты, на 15,7% — на плодоовощную продукцию, примерно наполовину — на бытовую химию иностранных компаний.

Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату, 16 183 рубля. Однако есть пенсионеры, получающие в полтора раза меньше.

Анна Николаевна «заслужила» только мизерную социальную пенсию по старости: ее пенсия 9 694 рубля с федеральной доплатой. Без нее насчитали 6 400. Женщине приходится неофициально подрабатывать вахтером.

Другая рязанка, Анастасия Анатольевна, рассказала, что после оплаты коммуналки и покупки лекарств, у нее остается по 250 рублей на день.

О том, как выживают рязанцы с минимальной пенсией, читайте в разделе «Публикации».