Путин подписал закон об обороте лекарств в условиях антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Это позволит упростить и ускорить появление на отечественном рынке необходимых лекарств.

По решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Сейчас продавать такие препараты можно только в российской упаковке.

Согласно закону, производители медицинских изделий и организации, ввозящие медизделия в Россию, не могут приостанавливать или прекращать свою деятельность без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Оно должно поступить российским властям минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.