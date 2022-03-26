Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников военной спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Участники спецоперации на Украине признаются ветеранами боевых действий. В среду закон единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Инициативу внесли в нижнюю палату парламента депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

Как отмечал ранее Турчак, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой пользуются ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек: дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание.