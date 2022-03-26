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Медведев оценил вероятность использования Россией ядерного оружия
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта существует всегда. В интервью РИА Новости он перечислил основания, при которых Россия имеет право использовать ядерное оружие.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта существует всегда. В интервью РИА Новости он перечислил основания, при которых Россия имеет право использовать ядерное оружие.

«Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации», — отметил Медведев. При этом он добавил, что «угроза существует всегда».

«Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику», — заявил зампредседателя Совбеза.

Медведев перечислил ряд оснований, при которых Россия может использовать ядерное оружие. Они прописаны в соответствующем документе, который утвержден указом президента.

Первое основание — ситуация, когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второе — иное применение ядерного оружия против России или ее союзников. Третий случай — посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания. И, наконец, если произошел акт агрессии в отношении страны или ее союзников, в результате которого существование страны находится под угрозой.

«Но я об этом говорю, поскольку был задан вопрос. Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях, типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, — это все равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что переговоры не всегда достигают успеха, но нужно этим путем идти», — заключил Медведев.