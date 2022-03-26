Экономист спрогнозировал курс рубля на ближайшую неделю

Доцент экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал, что рубль может резко упасть при полном торговом эмбарго против России. Об этом он заявил агентству «Прайм».

Доцент экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал, что рубль может резко упасть при полном торговом эмбарго против России. Об этом он заявил агентству «Прайм».

По словам Казанского, в экономике сложилась уникальная ситуация: мощное санкционное давление Запада, блокировка многих банков, отток иностранного бизнеса и возможные проблемы с сырьем и комплектующими у отечественного бизнеса.

«Такая ситуация может сохраниться до конца марта с соответствующим „замиранием“ курсов иностранных валют на текущем уровне», — считает экономист.

По мнению эксперта, рубль может резко упасть, если будет объявлено полное торговое эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывод страны из долларовых расчетов.

Казанский заключил, что улучшение ситуации с Украиной и возвращение ряда иностранных компаний помогут доллару удержаться в районе 90-95 рублей до конца марта-начала апреля.