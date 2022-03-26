Байден: Западу надо готовиться к долгой борьбе демократии и авторитаризма

Президент США Джо Байден заявил, что Западу необходимо готовиться к «долгой предстоящей борьбе» между демократиями и авторитаризмом, сообщает ТАСС. Во время визита в Варшаву он выступил с речью, посвященной ситуации на Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что Западу необходимо готовиться к «долгой предстоящей борьбе» между демократиями и авторитаризмом, сообщает ТАСС. Во время визита в Варшаву 26 марта он выступил с речью, посвященной ситуации на Украине. Трансляцию выступления вел Белый дом.

По словам Байдена, борьба за демократию не могла завершиться и не завершилась вместе с окончанием холодной войны. За последние 30 лет силы авторитаризма возродились во всем мире, добавил президент США.

«Нам нужно четко понять, что эта битва не будет выиграна ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы. Нам надо готовиться к долгой предстоящей борьбе», — заявил Байден.

Он добавил, что НАТО — сугубо оборонительный альянс, и войска США в Европе не собираются вступать в боевые действия с Вооруженными силами РФ.

Также Байден отметил, что россияне не враги США: «Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги».