Зеленского назвали военным преступником

Украинского президента обвинили в использовании городов как плацдарма для нанесения ударов, а людей — «живым щитом».

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал президента Владимира Зеленского военным преступником. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на telegram-канал политика.

Кива обвинил украинского президента в использовании городов как плацдарма для нанесения ударов, а людей — «живым щитом».

«Зеленский — военный преступник! Используя мирные города как плацдарм для нанесения ударов и жилые дома, как оборонительные сооружения ВСУ, он сознательно не проводил заранее эвакуацию гражданских лиц и даже блокировал ее для создания более кровавой картинки для Запада», — написал он.

Кива добавил, что украинские военные ведут огонь из городов, а людей используют «в качестве живого щита, разменивая их для кровавой картинки, которую потом скармливают обществу».