В Рязанской области сняли запрет на работу общепита в ночное время
Губернатор подписал соответствующее распоряжение в пятницу, 25 марта.
В Рязанской области сняли запрет на работу общепита в ночное время. Соответствующее
Изменения внесли в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора.
Согласно документу, предприятиям общественного питания разрешили работу с 01:00 до 06:00.
Вместе с этим остальные ограничения сохранились: заполняемость кинозалов, театров и цирка до 70%, а также рекомендация соблюдения режима самоизоляции неработающими гражданами старше 60 лет.