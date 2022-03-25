В Рязанской области сняли запрет на работу общепита в ночное время

Губернатор подписал соответствующее распоряжение в пятницу, 25 марта.

В Рязанской области сняли запрет на работу общепита в ночное время. Соответствующее распоряжение губернатор Николай Любимов подписал в пятницу, 25 марта.

Изменения внесли в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора.

Согласно документу, предприятиям общественного питания разрешили работу с 01:00 до 06:00.

Вместе с этим остальные ограничения сохранились: заполняемость кинозалов, театров и цирка до 70%, а также рекомендация соблюдения режима самоизоляции неработающими гражданами старше 60 лет.