В Рязанской области ожидается дождь и +10 градусов
Прогноз погоды на субботу, 26 марта, опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в субботу, 26 марта, ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью возможны небольшие осадки и −2…+3 градуса. Также в ночное и утреннее время местами ожидается гололедица. Днем потеплеет до +5…+10 градусов. Возможны осадки.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, днем ожидаются порывы 13-18 метров в секунду.