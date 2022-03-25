В Рязанской области ожидается дождь и +10 градусов

Прогноз погоды на субботу, 26 марта, опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в субботу, 26 марта, ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью возможны небольшие осадки и −2…+3 градуса. Также в ночное и утреннее время местами ожидается гололедица. Днем потеплеет до +5…+10 градусов. Возможны осадки.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, днем ожидаются порывы 13-18 метров в секунду.