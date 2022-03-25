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В Рязани задержали мужчину, который занимался кражами из супермаркетов
Патрульные полицейские застали злоумышленника, когда тот выбегал из супермаркета с товарами.

Рязанские полицейские поймали мужчину, который занимался кражами из сетевых супермаркетов. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба УМВД.

Патрульные полицейские патрулировали район. На улице Октябрьской они заметили, что из сетевого супермаркета выбежал молодой человек, следом за ним — работницы магазина. Поймав беглеца полицейские выяснили, что тот украл товары из магазина.

Ранее злоумышленника уже подвергали административному наказанию за подобное правонарушение. Незадолго до этого он украл из супермаркета на улице Мервинской колбасу на сумму 1800 рубле. Мировой суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».