В Рязани задержали 29-летнего наркозакладчика

Мужчину задержали на улице Колхозной с 41 граммом синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 29-летнего наркозакладчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские задержали мужчину на улице Колхозной. У него нашли свертки с синтетическим наркотиком: 33 грамма N-метилэфедрона, 5 граммов мефедрона и 3 грамма МДМА («экстази»). Также оперативники нашли три закладки на улицах Урицкого и Орсовской.

Выяснилось, что житель Рязанской области недавно устроился работать в даркнет-магазин по распространению наркотиков. Он приехал в Рязань и арендовал квартиру и автомобиль.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).