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В Рязани пройдет всемирная акция «Час Земли»
В 20.30 нужно выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Также запланированы и другие мероприятия.

В Рязани пройдет всемирная акция «Час Земли». Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила общественная организация «Экологический Рязанский альянс» в группе «Вконтакте».

Рязанцев приглашают присоединиться к акции. Он состоится в субботу, 26 марта.

В 10.00 всех желающих приглашают приехать к «Леруа Мерлен» и сдать редкие фракции на переработку.

С 11.00 до 16.00 во Flacon Space состоится праздник в честь Земли.

В 20.30 рязанцам предлагают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

«Час Земли» организовала WWF России — Всемирный фонд дикой природы.

«У нас только одна планета, и она принадлежит всем. Мы должны делать все, чтобы сохранить ее, даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие „земляне“: миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации», — говорится в релизе организаторов.