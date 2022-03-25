В Рязани пройдет всемирная акция «Час Земли». Об этом в пятницу, 25 марта,
Рязанцев приглашают присоединиться к акции. Он состоится в субботу, 26 марта.
В 10.00 всех желающих приглашают приехать к «Леруа Мерлен» и сдать редкие фракции на переработку.
С 11.00 до 16.00 во Flacon Space состоится праздник в честь Земли.
В 20.30 рязанцам предлагают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
«Час Земли» организовала WWF России — Всемирный фонд дикой природы.
«У нас только одна планета, и она принадлежит всем. Мы должны делать все, чтобы сохранить ее, даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие „земляне“: миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации», — говорится в релизе организаторов.