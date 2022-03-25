В Рязани остановили пьяного водителя на «Рено»

Мужчину отстранили от управления машиной, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав».

В Рязани остановили 37-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили Renault Logan, который вызвал у них подозрения. Водителя попросили остановиться.

Ему предложили пройти медосвидетельствование. По результатам у него обнаружили 1,040 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления машиной, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав».