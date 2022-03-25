Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
Сбт, 26
Вск, 27
-3°
ЦБ USD 96.05 -7.11 25/03
ЦБ EUR 105.47 -7.79 25/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 09:04
Нал. EUR 90.00 / 110.00 09:04
Новости
Публикации
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
Вчера 18:42
1 357
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
Вчера 16:55
4 721
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 2022 16:05
1 329
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
21 марта 13:06
10 064
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани остановили пьяного водителя на «Рено»
Мужчину отстранили от управления машиной, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав».

В Рязани остановили 37-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили Renault Logan, который вызвал у них подозрения. Водителя попросили остановиться.

Ему предложили пройти медосвидетельствование. По результатам у него обнаружили 1,040 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления машиной, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав».