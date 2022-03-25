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В Рязани готовят к открытию новую площадку на улице Дзержинского
В новом месте будут работать 180 торговых точек. Отмечается, что это на 40 больше нежели на прежнем — улице Пролетарской.

В Рязани готовят к открытию новую ярмарку на улице Дзержинского. Об этом сообщил сайт мэрии.

В новом месте будут работать 180 торговых точек. Отмечается, что это на 40 больше нежели на прежнем — улице Пролетарской.

В мэрии рассказали, как можно добраться до новой ярмарки. На остановке «УРТ» в направлении улицы Гагарина рязанцы могут воспользоваться автобусами маршрутов №№ 2, 23, 30 М³, 50 М², 65 М², 71 М², 90 М², 95 М², 99 М², троллейбусами маршрутов №№ 3, 9, 17.

На остановке «УРТ» в направлении Первомайского проспекта можно воспользоваться автобусами маршрутов №№ 2, 20, 23, 30 М³, 50 М², 58 М², 65 М², 71 М², 90 М², 95 М², 99 М², троллейбусами маршрутов №№ 3, 9, 17.

Ярмарка откроется 2 апреля и будет работать каждую субботу с 8:00 до 15:00.