В России снизились цены на ноутбуки до 20%

Уточняется, что это произошло из-за стабилизации курса рубля.

В России снизились цены на ноутбуки до 20%. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на крупнейший российский интернет-ретейлер «Ситилинк».

Уточняется, что это произошло из-за стабилизации курса рубля.

«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%", — отметили в компании.

Например, на сайте «Ситилинк» можно найти 15-дюймовый ноутбук Acer Aspire, который в начале недели стоил 60 тысяч рублей. Сейчас его цена составляет 47 тысяч.