Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
Сбт, 26
Вск, 27
-3°
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 16:40
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16:40
Новости
Публикации
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
Вчера 18:42
1 723
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
Вчера 16:55
9 190
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
1 553
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
21 марта 13:06
10 403
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минобороны рассказали об условиях содержания украинских пленных
Начальник Национального центра управления обороной Р. Ф. Михаил Мизинцев рассказал, что пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, в отличие от российских военных, которые удерживаются Киевом.

Стало известно, в каких условиях содержатся украинские пленные. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил начальник Национального центра управления обороной Р. Ф. Михаил Мизинцев. Его слова привели РИА Новости.

По его словам, пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, в отличие от российских военных, которые удерживаются Киевом.

«Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками», — сказал Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной России добавил, что несмотря на отношение украинской стороны к российским пленным, Россия продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным.