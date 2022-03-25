В Минобороны рассказали об условиях содержания украинских пленных

Начальник Национального центра управления обороной Р. Ф. Михаил Мизинцев рассказал, что пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, в отличие от российских военных, которые удерживаются Киевом.

Стало известно, в каких условиях содержатся украинские пленные. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил начальник Национального центра управления обороной Р. Ф. Михаил Мизинцев. Его слова привели РИА Новости.

По его словам, пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, в отличие от российских военных, которые удерживаются Киевом.

«Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками», — сказал Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной России добавил, что несмотря на отношение украинской стороны к российским пленным, Россия продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным.