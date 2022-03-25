В Минобороны прокомментировали желание добровольцев участвовать в спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что желание помочь ЛДНР выразили множество россиян и иностранцев.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в министерство поступает много заявлений от россиян, которые желают участвовать в спецоперации на стороне ЛДНР.

Он также отметил, что желание помочь выразили более 23 тысяч иностранцев из 37 стран. «Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно», — сказал Конашенков.