В Кузбассе после взрыва в шахте «Осинниковская» нашли тело горняка

Выброс угля и газа с обрушением породы произошел 24 марта на глубине 770 метров. 119 человек эвакуировали, один оставался под завалами. Тело 32-летнего рабочего нашли в ночь на 25 марта.

В Кузбассе после взрыва в шахте «Осинниковская» нашли тело горняка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства угольной промышленности региона.

Утром в четверг, 24 марта, на шахте «Осинниковская» произошел выброс газа и угля с обрушением породы. На поверхность эвакуировали 119 рабочих, один из них оставался под завалами.

Telegram-канал Mash Siberia пишет, что обвал породы произошел на глубине 770 метров, в эпицентре находилось 10 человек.

В ночь на пятницу, 25 марта, тело 32-летнего горняка нашли и подняли на поверхность. По словам рабочих, выработку, где погиб горняк, завалило на 50 метров.

Работы в шахте приостановлены — выясняются причины аварии.

Напомним, в ноябре 2021 года при взрыве на кузбасской шахте «Листвяжная» погибли более 50 человек, в том числе спасатели.

Фото Mash Siberia