В Госдуме предложили создать паспорт с историко-культурными образами России

По мнению автора инициативы, паспорт должен быть для гражданина «экскурсом в богатую культуру и элементом популяризации истории страны».

В Госдуме предложили создать паспорт с историко-культурными образами России. Об этом пишет РИА Новости .

С инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он предложил проиллюстрировать документ значимыми историко-культурынми событиями страны. Например, образы, посвященные Великой Отечественной войне, подвиг первых людей в космосе, история Большого театра, подвиги полководцев разных времен, географии страны и многонациональности.

По мнению парламентария, паспорт должен быть для гражданина «экскурсом в богатую культуру и элементом популяризации истории страны».

Хамзаев отметил, что проект дизайна будет разработан вместе с общественностью и представлен в ближайшее время.

Ранее помощник президента Владимир Мединский предложил воспевать в школах флаг России.