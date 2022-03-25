В аварии на проезде Яблочкова в Рязани пострадали водитель и пассажир мотоцикла

ДТП произошло в четверг, 24 марта, в 15:40.

В аварии на проезде Яблочкова пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 24 марта, в 15:40 на проезде Яблочкова около дома № 4-б.

32-летняя рязанка на Mazda, выезжая с прилегающей территории, столкнулась с мотоциклом Honda, которым управлял 25-летний местный житель.

Травмы получили водитель мотоцикла и его 26-летний пассажир. Их доставили в больницу. Проводится проверка.

Ранее об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.