Уголовное дело против рязанского лже-газовщика передали в суд

Мужчина с сообщником под видом сотрудников газовой службы приходил к пожилым жителям Тамбова. Злоумышленники похитили более полумиллиона рублей.

Уголовное дело против рязанского лже-газовщика передали в суд. Об этом сообщил тамбовский телеканал « Новый век » со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В ноябре 2021 года полицейские задержали 43-летнего жителя Рязани. Мужчина с сообщником под видом сотрудников газовой службы приходил к пожилым жителям Тамбова. Один из них, делая вид, что проверяет исправность газового оборудования, отвлекал внимание жертвы, а второй воровал деньги.

Таким образом злоумышленники похитили более полумиллиона рублей.

Уголовное дело против рязанца возбудили по пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Материалы передали в суд.