Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
Сбт, 26
Вск, 27
-3°
ЦБ USD 96.05 -7.11 25/03
ЦБ EUR 105.47 -7.79 25/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 09:04
Нал. EUR 90.00 / 110.00 09:04
Новости
Публикации
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
Вчера 18:42
1 581
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
Вчера 16:55
7 666
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 2022 16:05
1 452
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
21 марта 13:06
10 268
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Уголовное дело против рязанского лже-газовщика передали в суд
Мужчина с сообщником под видом сотрудников газовой службы приходил к пожилым жителям Тамбова. Злоумышленники похитили более полумиллиона рублей.

Уголовное дело против рязанского лже-газовщика передали в суд. Об этом сообщил тамбовский телеканал «Новый век» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В ноябре 2021 года полицейские задержали 43-летнего жителя Рязани. Мужчина с сообщником под видом сотрудников газовой службы приходил к пожилым жителям Тамбова. Один из них, делая вид, что проверяет исправность газового оборудования, отвлекал внимание жертвы, а второй воровал деньги.

Таким образом злоумышленники похитили более полумиллиона рублей.

Уголовное дело против рязанца возбудили по пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Материалы передали в суд.