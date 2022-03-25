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Суд не стал арестовывать новых фигуранток дела о взрыве на заводе «Эластик» в Лесном
15 марта суд отклонил ходатайство о заключении под стражу соучредителя ООО «Разряд» Натальи Лукашиной и главного инженера Ирины Урубковой. 19 марта документ вступил в силу.

Суд не стал арестовывать новых фигуранток дела о взрыве на заводе «Эластик» в Лесном. Об этом сообщается на сайте Басманного суда.

15 марта суд отклонил ходатайство о заключении под стражу соучредителя ООО «Разряд» Натальи Лукашиной и главного инженера Ирины Урубковой. 19 марта документ вступил в силу.

Новым фигурантам уголовного дела вменяется часть 3 статьи 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее «Видсбоку» сообщал, что подсудимых арестовали, но позже исправил новость.