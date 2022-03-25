Суд не стал арестовывать новых фигуранток дела о взрыве на заводе «Эластик» в Лесном
15 марта суд отклонил ходатайство о заключении под стражу соучредителя ООО «Разряд» Натальи Лукашиной и главного инженера Ирины Урубковой. 19 марта документ вступил в силу.
Суд не стал арестовывать новых фигуранток дела о взрыве на заводе «Эластик» в Лесном. Об этом сообщается на сайте Басманного суда.
15 марта суд отклонил ходатайство о заключении под стражу соучредителя ООО «Разряд» Натальи Лукашиной и главного инженера Ирины Урубковой. 19 марта документ вступил в силу.
Новым фигурантам уголовного дела вменяется часть 3 статьи 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ранее «Видсбоку» сообщал, что подсудимых арестовали, но позже исправил новость.