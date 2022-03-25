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Стали известны подробности пожара в Строителе, где пострадали трое детей
В гараже собралась компания из восьми подростков. Вечером они разожгли в боксе печь, чтобы согреться. Дети не уследили за печью и начался пожар.

Дети, пострадавшие при пожаре в Строителе 24 марта, отмечали день рождения в гараже. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

В гараже собралась компания из восьми подростков. Вечером они разожгли в боксе печь, чтобы согреться. Дети не уследили за печью и начался пожар.

Они пытались самостоятельно потушить его и получили сильные ожоги.

Пострадавших доставили в детскую областную больницу. Самому старшему из них 17 лет, он пострадал сильнее всех.

Главврач ДОКБ имени Дмитриевой Ирина Лебедева сообщила, что состояние подростков ближе к удовлетворительному.

«Степень поражения у них от 3 до 5%, площадь поражения. На сегодняшний момент все мероприятия неотложные, которые должны быть, проведены. Жизни ничего не угрожает», — рассказала главврач.