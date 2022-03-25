Следовали озвучили версию пропажи рязанки Елены Логуновой
Елену Логунову ищут с июля 2021 года.
Следовали озвучили версию пропажи рязанки Елены Логуновой. Об этом на странице в соцсети сообщила ее мать Наталия Кошелева.
«25 марта следователи озвучили одну и единственную версию исчезновения моей дочери, матери двух малышек», — написала Кошелева.
Она отметила, что не может разглашать версию «в целях следствия».
Кошелева добавила, что «есть 1%, на который можно надеяться».
Напомним, Елену Логунову ищут с июля 2021 года. Она бесследно пропала после своего дня рождения.