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Следовали озвучили версию пропажи рязанки Елены Логуновой
Елену Логунову ищут с июля 2021 года.

Следовали озвучили версию пропажи рязанки Елены Логуновой. Об этом на странице в соцсети сообщила ее мать Наталия Кошелева.

«25 марта следователи озвучили одну и единственную версию исчезновения моей дочери, матери двух малышек», — написала Кошелева.

Она отметила, что не может разглашать версию «в целях следствия».

Кошелева добавила, что «есть 1%, на который можно надеяться».

Напомним, Елену Логунову ищут с июля 2021 года. Она бесследно пропала после своего дня рождения.