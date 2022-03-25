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Рязанской спортивной школе «Айсберг» исполнился один год
На базе спортшколы «Айсберг» готовят спортивный резерв для сборных команд Рязанской области и России по хоккею и фигурному катанию.

Рязанской спортивной школе «Айсберг» исполнился один год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Ледовую арену построили в рамках проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография». На работы выделили около 270 млн рублей.

На базе комплекса действует спортшкола «Айсберг», где готовят спортивный резерв для сборных команд Рязанской области и России по хоккею и фигурному катанию.

Кроме этого, в комплексе предоставляют услуги оздоровительного катания и проходят занятия по спортивным бальным танцам ведущего клуба Рязанской области по танцевальному спорту «Грация».

Комплекс имеет хорошую материально-техническую базу, включая современное оборудование для подготовки льда. Ледовая арена общей площадью 1 624 квадратных метра, оснащена трибунами на 200 мест, обустроены тренажерный зал, малый спортивный — с бросковой зоной, помещение для занятий хореографией и другие. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В спортивной школе «Айсберг» проводили мастер-классы такие спортсмены как олимпийский чемпион Алексей Ягудин, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года и бронзовый призер финала гран-при среди юниоров 2018 — 2019 года Никита Назаров, игрок национальной хоккейной лиги Владислав Котков и другие.

В декабре 2021 года ледовую арену посетил министр спорта России Олег Матыцин.

«Считаю, что мы достаточно успешно вместе партнерствуем и по реализации федерального проекта „Спорт — норма жизни“, и по программе развития физической культуры и спорта в Рязанской области. Результаты очень обнадеживающие, объекты, которые мы посетили — академия единоборств и дворец „Айсберг“ — полны жизнью. Вижу большую заинтересованность в занятиях спортом у людей, которые живут в Рязанской области», — сказал министр.

На торжественном мероприятии, посвященном дню рождению школы, директор Павел Гамзин вместе с юными фигуристами поздравили воспитанницу СШ «Айсберг» Ангелину Козыреву с присвоением спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» по фигурному катанию.