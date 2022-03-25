Рязанские предприятия обменялись опытом внедрения бережливых технологий

В марте в рамках обмена успешными практиками внедрения бережливых технологий на базе ООО НПП «Тепловодохран» состоялась деловая встреча с представителями компании АО «Гамма».

В марте в рамках обмена успешными практиками внедрения бережливых технологий на базе ООО НПП «Тепловодохран» состоялась деловая встреча с представителями компании АО «Гамма».

Опытом реализации проектов по улучшениям поделился начальник производства «Тепловодохран», руководитель рабочей группы Александр Веткин. Он отметил, что в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятии столкнулись с рядом трудностей.

«В своей работе мы наткнулись на сопротивление со стороны сотрудников. И здесь самое важное, не просто понять причину этого отрицания, но и найти компромиссы, и нам удалось это сделать», — добавил Александр Веткин.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день работа с «бережливыми» инструментами находит свой отклик в коллективе.

«Коллеги самостоятельно инициируют проекты, внедряют улучшения, делятся друг с другом новыми знаниями в этой области, и благодаря этому работа приносит свои плоды», — заключил руководитель рабочей группы ООО НПП «Тепловодохран».

В ходе обмена опытом представители АО «Гамма» посетили эталонный участок предприятия ООО НПП «Тепловодохран», а также пообщались с его сотрудниками.

Как отметил руководитель АО «Гамма» Святослав Казицын, о нацпроекте «Производительность труда» в компании узнали от коллег-предпринимателей.

«Компании-партнеры делились опытом внедрения технологий бережливого производства, рассказывали, что это позволило им значительно сэкономить бюджет. Обмен опытом позволит нам несмотря на технологические особенности по внедрению инструментов бережливого производства получить максимальный эффект от реализации проекта», — подчеркнул он.

Встречи по обмену успешными практиками проходят в рамках проекта «Lean-тур», анонс которого был дан в рамках III делового форума «Вектор производительности». Основная задача проекта — обмен лучшими практиками, кейсами и опытом в сфере бережливого производства.