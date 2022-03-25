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Рязанские дзюдоисты Михаил Пуляев и Марина Воробьева провели в Шилове мастер-класс для юных спортсменов
Дзюдоисты провели тренировку в формате мастер-класса для воспитанников спортивной школы «Арена», а также ответили на вопросы, которые интересовали юных дзюдоистов.

В пятницу, 25 марта в спортивной школе «Арена» прошел мастер-класс по дзюдо от воспитанников СШОР «Комета», заслуженного мастера спорта России, участника Олимпийских игр 2016 года Михаила Пуляева и спортсмена-инструктора ГАУ РО «Центр спортивной подготовки», мастера спорта России Марины Воробьевой.

Воспитанников спортшколы приветствовали директор ГАУ РО «Центр спортивной подготовки» Владислав Деев и директор ГАУ РО «Спортивная школа «Арена» Дмитрий Конуркин.

«Мы приехали сегодня, чтобы познакомить вас со спортсменами мирового уровня, которых воспитала рязанская земля. Они являются и являлись спортсменами-инструкторами Центра спортивной подготовки, выступают за Россию, поднимают престиж своей Родины везде, где это возможно. Как они дошли до такого уровня и что для этого нужно сделать, они вам сегодня расскажут. Но даже если кто-то не дойдет до такого уровня, знайте, что спорт — это жизнь. И то, что вы занимаетесь спортом, это великое дело. Он пригодится вам всегда», — обратился к воспитанникам спортивной школы Владислав Деев.

Михаил Пуляев и Марина Воробьева провели тренировку в формате мастер-класса для воспитанников спортивной школы, а также ответили на вопросы, которые интересовали юных дзюдоистов.