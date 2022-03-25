Рязанца оштрафовали за заросшие сорняками сельхозучастки

Собственник более пяти лет не обрабатывал 11 гектаров земли в Захаровском районе.

Рязанца оштрафовали за заросшие сорняками сельхозучастки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Участки площадью 11 гектаров находятся в Захаровском районе около деревни Савин-Корь. Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю более пяти лет, территория полностью заросла сорняками и деревьями.

Рязанца признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили наказание в виде штрафа.