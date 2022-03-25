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«Руспродсоюз» просит разрешить размещать логотипы Facebook* и Instagram* на продуктах
Ассоциация попросила Генпрокуратуру разрешить производителям продуктов разрешить размещать на упаковках логотипы запрещенных в России соцсетей.

«Руспродсоюз» просит разрешить размещать логотипы Facebook* и Instagram* на продуктах. Соответствующее письмо в пятницу, 25 марта, организация написала в Генеральную прокуратуру, сообщило агентство ТАСС.

Ассоциация попросила Генпрокуратуру разрешить производителям продуктов разрешить размещать на упаковках логотипы запрещенных в России соцсетей.

«В „Руспродсоюз“ стали поступать обращения от членов союза и торговых сетей в связи с тем, что у производителей продовольствия была заранее заказана и (или) изготовлена упаковка для производимых ими продуктов питания, в маркетинговых целях содержащая логотипы официальных групп данных отечественных поставщиков в запрещенных в настоящее время в России социальных сетях Facebook* и Instagram*, а также содержатся ссылки на такие группы», — говорится в материале.

Авторы письма утверждают, что после запрета в России соцсетей Facebook* и Instagram* и признания Meta** экстремистской организацией, многим производителям необходимо остановить предприятия, что создаст дефицит товаров. А заклеивание или нанесение стикеров на упаковку приведет к снижению производительности оборудования и перебоям в складских отгрузках. Также проблема усугубляется ростом стоимости упаковки — вначале года цена на упаковку из картона и полимеров выросла на 65-95% в зависимости от вида.

В связи с этим ассоциация «Руспродсоюз» просит Генпрокуратуру разрешить производителям использовать упаковку с изображением логотипов и ссылок на Facebook* и Instagram* как минимум заказанную до момента вступления в силу судебного решения до полной выработки данной упаковки.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация