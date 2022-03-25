Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны

Регулятор напомнил, что власти запретили продажу ценных бумаг инвесторами и выводить средства из российской финансовой системы в ответ на западные санкции.

Россия ввела ограничения в ответ на заморозку Западом части резервов ограничила движение средств в недружественные страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ЦБ.

Регулятор напомнил, что власти запретили продажу ценных бумаг инвесторами и выводить средства из российской финансовой системы в ответ на западные санкции.

Отмечается, что выплаты российских компаний по корпоративному долгу и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.