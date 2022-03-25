Россия планирует выйти из постсоветского соглашения о пенсиях в СНГ

Выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ запланирован на 1 марта 2023 года. В ведомстве уточнили, что это никак не отразится на получателях пенсий.

Россия планирует выйти из постсоветского соглашения о пенсиях в СНГ. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщило РБК со ссылкой на заявление Минтруда.

Выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ запланирован на 1 марта 2023 года. В ведомстве уточнили, что это никак не отразится на получателях пенсий.

«Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако с даты его подписания прошло 30 лет, в странах — участницах соглашения произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем, не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию», — следует из документа.

Соглашение о гарантиях было подписано в 1992 году. Его подписали Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Турмения, Узбекистан и Украина. Ее сутью было, что пенсии назначает и выплачивает то государство, в котором лицо постоянно проживает. Однако спустя 30 лет в России появилось много мигрантов, которые также выходят на пенсию. Их права на получение пенсии на территории России необходимо конкретизировать.