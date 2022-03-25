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Региональное министерство цифрового развития возглавил Андрей Ульянов
Ранее ведомство возглавлял Валерий Стройков.

Региональное министерство цифрового развития возглавил Андрей Ульянов. Об этом РЗН. инфо сообщил информированный источник.

Ульянов ранее был директором государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки», замглавы администрации Рязани, также работа в управлении энергетики и ЖКХ.

Напомним, ведомство до этого возглавлял Валерий Стройков. Он покинул пост в феврале.