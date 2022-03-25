Путин заявил, что сейчас подрываются вечные ценности и нормы

По словам президента, явление началось «не вчера». Он привел в пример фильмы Голливуда, где единственными победителями нацизма назывались США.

Владимир Путин заявил, что западные государства замалчивают факты, книги, имена и людей, которые не вписываются в шаблоны, а в Голливуде отменяют фильмы с победами Красной Армии. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, существует такое явление, как «культура отмены».

«Иначе говоря публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очередных фактов, книг, имен, исторических, общественных деятелей, литераторов», — сказал Путин.

Он добавил, что публично замалчиваются также факты о людях, которые «не вписываются в современные шаблоны».

По словам президента, явление началось «не вчера». Он привел в пример фильмы Голливуда, где единственными победителями нацизма назывались США.

«При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, который решающий Красной Армии просто взяли и отменили», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что в День памяти жертв атомной бомбардировки Японии США «стыдливо молчат» или сообщают, что это сделали «абстрактные союзники».