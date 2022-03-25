Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах России за рубежом

Максимальное наказание по закону составит 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за распространение фейков и публичную дискредитацию государственных органов России, работающих за рубежом. Об этом передает РИА Новости .

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Максимальное наказание по закону составит 15 лет лишения свободы.

Ответственность вводят за распространение фейков о Росгвардии, посольстве, МЧС, прокуратуре и диппредставительстве.

Ранее уголовную ответственность ввели за недостоверную информацию о Вооруженных силах России.